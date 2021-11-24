Нотатку вченого зберіг його швейцарський колега Мішель Бессо.

Аукціонний дім Christie's у Парижі продав чернетку із розрахунками фізика Альберта Ейнштейна щодо теорії відносності за 13 мільйонів доларів.

Про це повідомляє BBC.

Читайте такожЗнайдена у квартирі стара монета може принести $2,5 тисячі: з'явилося її фотоРозрахунки зроблено між 1913 та 1914 роками. Над ними працював Ейнштейн та його швейцарський колега Мішель Бессо, який зберіг документ.

Експерт аукціонного будинку Вінсент Беллой зазначив, що чернетка демонструє низку помилок фізика під час формулювання його теорії відносності.

"Ейнштейн – той, хто зберігав дуже мало нотаток, тому сам факт, що рукопис зберігся і потрапив до нас, уже робить його надзвичайним", — резюмував Беллой.

Як повідомляв УНІАН, аукціонний дім Sothebyʼs продав картину французького художника Клода Моне "Ставок з водяними ліліями" за $50,8 млн. Торги тривали всього чотири хвилини.

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Автор: Марта Гичко