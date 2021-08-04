Влада Польщі відмовилася повідомляти, коли Христина Тімановська прибуде в країну.

Влада Польщі надала гуманітарну візу чоловіку білоруської спортсменки Христини Тімановскої. Арсеній Зданевич зараз знаходиться в Києві.

Про це повідомляє місцеве видання Onet.pl.

За словами представника уряду Польщі Петра Мюллера, інформація про прибуття Тімановської розголошуватися не буде з міркувань безпеки.

"У засобах масової інформації з'являється різна інформація про те, що пані Тімановська висадиться в тому чи іншому місці. Ми не коментуємо це, тому що ми не хочемо сприяти діяльності служб інших країн, які, можливо, захочуть діяти негативно в цьому плані", - заявив політик.

Читайте такожЧоловік олімпійської бігунки з Білорусі втік до України: вона їде до ПольщіПри цьому він запевнив, що Варшава представить білоруській спортсменці будь-яку допомогу, в тому числі й в її спортивній кар'єрі.

Скандал з Христиною Тімановською на Олімпіаді-2020

1 серпня стало відомо, що білоруську легкоатлетку Христину Тімановську відсторонили від участі в Олімпійських іграх 2020 і намагаються насильно вивезти з Токіо до Мінська. При цьому спортсменка записала відеозвернення, в якому попросила МОК втрутитися в ситуацію.

Причиною конфлікту, за заявою НОК Білорусі, став висновок лікарів. Нібито у спортсменки поганий емоційно-психологічний стан. Сама ж Тімановська заявила, що лікарі її не оглядали. Також стало відомо, що спортсменку змушували виступити на Олімпіаді на дистанції, до якої вона не була готова.

У свою чергу влада Чехії заявила, що готові надати спортсменці візову підтримку.

Пізніше Польща надала легкоатлетці гуманітарну візу.

Автор: Анастасія Горбачова