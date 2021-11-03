Такий крок, однак, все одно не допоміг підозрюваному уникнути затримання.

У Флориді (США), тікаючи від поліції, чоловік стрибнув з моста.

Відео стрибка опублікував Офіс шерифа округу Лі на своїй сторінці у Facebook.

На кадрах видно, як фургон рухається мостом, потім врізається в поручні та аварійно гальмує. З фургона виходить людська фігура, перелазить через поручні моста і стрибає вниз у воду. В цей час до місця події під'їжджають інші машини - правоохоронців.

Як повідомили поліцейські, копи намагалися зупинити викрадений фургон, що їхав по Бейшор-роуд. Також з повітря за тим, що відбувалося спостерігала поліцейська авіація. На мосту Едісона фургон різко врізався в бар'єр. Водій виліз, перестрибнув через бар'єр і пірнув у річку Калусахатчі.

Підозрюваним виявився Брайан Грей 1987 року народження. Його вдалося витягнути з води й затримати. Чоловіка доставили в місцеву лікарню для лікування.

Раніше в Бельгії розвідний міст перевернув машину з сім'єю і дитиною всередині. А під Києвом підліток стрибнув з мосту на лобове скло вантажівки та загинув.

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Автор: Катерина Комолова