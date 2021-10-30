Міст розвели, коли на ньому стояло авто з людьми в салоні.

У бельгійському місті Левен через міст Марії Тумас постраждала пара з дитиною. Сім'я перебувала в машині на мосту, коли його розвели.

Про це пише New York Post.

Подію очевидці зняли на відео. У 17-секундному ролику видно, як частина моста підіймається, поки на ньому стоїть червона машина. В результаті авто з'їжджає вниз і перевертається на дах.

Всередині перебували батьки та їх однорічна дитина. Згодом рятувальникам вдалося їх витягнути. Постраждалих відвезли до місцевої лікарні, вони отримали незначні травми.

З якої причини міст піднявся, хоча на ньому була машина, з'ясує розслідування.

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van het ongeval op de brug aan de Vaart in @stadleuven. Een getuige van het voorval kon nog net vastleggen hoe de auto van de brug schoof, en op zijn dak terecht kwam #robnieuws#robtvpic.twitter.com/svhA4fgmcH — ROBtv (@rob_televisie) October 28, 2021

Раніше в Санкт-Петербурзі депутат Держдуми РФ пролетів на BMW через міст, що розводився, і потрапив на відео. А в Лондоні зламався всесвітньо відомий Тауерський міст.

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Автор: Катерина Комолова