За попередньою інформацією, 16-річний хлопець напередодні посварився зі своїм вітчимом, а потім сказав мамі, що додому більше не повернеться.

У Білій Церкві правоохоронці розслідують обставини смерті неповнолітнього юнака. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство, стрибнувши з мосту.

Як розповіли в поліції Київської області, сьогодні, 30 жовтня, близько 2-ї години ночі у Білоцерківському районному управлінні поліції отримали повідомлення про те, що з мосту на лобове скло автомобіля MAN, який їхав у напрямку Одеси, зістрибнув невідомий чоловік. Про це правоохоронців поінформував сам водій вантажівки.

Поліцейські встановили, що загиблий - неповнолітній житель міста Узин, на місце прибули працівники ювенальної превенції.

За попередньою інформацією, 16-річний хлопець напередодні телефоном посварився зі своїм вітчимом через побутові негаразди. Згодом юнак зателефонував матері та повідомив, що додому більше не повернеться.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "Самогубство". Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини випадку.

Раніше в бельгійському місті Левен через міст постраждала пара з дитиною. Сім'я перебувала в машині на мосту, коли його раптово розвели. В результаті авто з'їхало вниз і перевернулося на дах. Подію очевидці зняли на відео.

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Автор: Катерина Комолова