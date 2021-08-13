Одному з убитих було менше як 10 років.

Внаслідок стрільба в англійському Плімуті загинули шестеро людей, зокрема й підозрюваний.

За даними поліції Девона і Корнуолла, двоє постраждалих жіночої статі та двоє чоловічої загинули на місці події. Можливий стрілок чоловічої статі також помер на місці.

Ще одна постраждала жіночої статі померла в лікарні. Зазначається, що всі, за попередньою інформацією, померли від вогнепальних поранень.

Правоохоронці підкреслюють, що подія не пов'язана з тероризмом і поліція не шукає інших підозрюваних. Розслідування триває.

Як повідомляє BBC із посиланням на правоохоронців, одному з убитих було менше ніж 10 років, крім того, є ще поранені.

Очевидці події кажуть, що чули постріли, а також бачили, як стрілок вломився в місцевий будинок і відкрив вогонь там, потім продовживши стрілянину на вулиці. Один зі свідків розповів, що зіткнувся з "хлопцем з дробовиком", одягненим у все чорне.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова