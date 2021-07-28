Припускається, що чоловік, який вчинив суїцид, чимось хворів / фото "Нетипичный Новосибирск"
Відвідувач новосибірського стрілецького клубу "Сибір" під час занять у тирі наклав на себе руки.
Усе сталося на очах в інструктора зі стрільби, пише видання "НДН.инфо".
Момент самогубства зняла камера відеоспостереження. На записі видно, що інструктор стояв поруч, проте не встиг зупинити чоловіка.
За даними джерел, загиблим був 59-річний житель області. Припускається, що він важко хворів.
У прес-службі СУ СКР у Новосибірській області журналістам підтвердили факт суїциду. У зв'язку із трагедією проводиться перевірка.
Адміністратор клубу відмовилася від коментарів пресі.
Вас також можуть зацікавити новини: