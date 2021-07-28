59-річний житель Новосибірська вчинив самогубство у стрілецькому клубі.

Відвідувач новосибірського стрілецького клубу "Сибір" під час занять у тирі наклав на себе руки.

Усе сталося на очах в інструктора зі стрільби, пише видання "НДН.инфо".

Момент самогубства зняла камера відеоспостереження. На записі видно, що інструктор стояв поруч, проте не встиг зупинити чоловіка.

За даними джерел, загиблим був 59-річний житель області. Припускається, що він важко хворів.

У прес-службі СУ СКР у Новосибірській області журналістам підтвердили факт суїциду. У зв'язку із трагедією проводиться перевірка.

Адміністратор клубу відмовилася від коментарів пресі.

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Автор: Катерина Комолова