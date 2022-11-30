В АП було випущено розпорядження, що відтепер в закордонні відрядження можуть їздити тільки жінки.

У Росії всім співробітникам адміністрації Президента тимчасово заборонили їздити у відрядження за кордон. Закордонні відпустки тепер теж під забороною.

За інформацією телегарам-каналу "База", в АП було випущено розпорядження, що відтепер в закордонні відрядження можуть їздити тільки жінки. Такі правила будуть діяти до виходу "особливого розпорядження щодо мобілізації". Закордонні відпустки, які і до останнього часу були небажаними, тепер також заборонені.

"Не виключено, що це запобіжний захід. Оскільки серед чиновників всередині АП ходить чутка, ніби така вимога з'явилася після "втечі" співробітника одного з відомств. Чоловік, нібито перебуваючи у відрядженні в одній з країн СНД, не повернувся в Росію. Варто відзначити, що історія з "втечею" на даний момент не підтверджена", - сказано в повідомленні.

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У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію про заборону відряджень і відпусток для співробітників Адміністрації Президента чоловічої статі.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, Міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Раніше стало відомо, що російські окупанти проводять підготовчі заходи до чергової хвилі прихованої мобілізації. Військовий експерт Денис Попович вважає, що у січні в Росії почнеться загальна мобілізація.

Аналітики відзначають, що витрати Москви на мобілізацію і західні санкції проб'ють пролом в російському бюджеті. Очікується, що резерви Москви впадуть до найнижчого рівня за останні роки.