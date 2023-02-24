Чиновник прокоментував заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, який назвав росіян "великим народом".

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розкритикував главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля через його неоднозначне висловлювання з приводу величі російського народу.

Напередодні Боррель в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що "Росія - великий народ", який нікуди не зникне після закінчення війни в Україні. У цьому контексті європейський дипломат зазначив, що Європа нічого не має проти росіян і розуміє їх ситуацію.

У відповідь на це Данілов написав у своєму Twitter, що така риторика Борреля- неправильний сигнал, який Кремль сприйме як запрошення до вбивства мирних українців.

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"На жаль, позиція шановного європолітика, що "Росія - великий народ" - це запрошення продовжувати вбивства. Путін - уособлення цього народу, поки повстання не доведе зворотного, росіяни несуть відповідальність за війну. Такі сигнали - прояв слабкості, стимул для злочинів", - написав він.

"Гуманізм" щодо народу Росії

Відзначимо, що попри досить жорстку риторику щодо вторгнення РФ в Україну і пропозиції розширити санкції проти РФ, деякі європейські чиновники та лідери думок висловлюють досить "гуманні" погляди щодо самого народу Росії.

Зокрема, нещодавно Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість, з якою російські військовослужбовці діють в Україні, не властива російському народу.

Водночас лідер Франції Еммануель Макрон, заявив що Захід повинен розглянути, як задовольнити потреба Росії в гарантіях безпеки, що також викликало обурення серед влади України.

Як відомо, наразі російські опозиційні сили намагаються просувати на світових майданчиках тему про "хороших росіян", які засуджують агресію РФ проти України й тому не повинні страждати через західні санкції. Однак українці більше схиляються до позиції з приводу того, що вони самі вирішуватимуть хто з цих росіян дійсно "хороший".

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