Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов розкритикував главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля через його неоднозначне висловлювання з приводу величі російського народу.
Напередодні Боррель в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що "Росія - великий народ", який нікуди не зникне після закінчення війни в Україні. У цьому контексті європейський дипломат зазначив, що Європа нічого не має проти росіян і розуміє їх ситуацію.
У відповідь на це Данілов написав у своєму Twitter, що така риторика Борреля- неправильний сигнал, який Кремль сприйме як запрошення до вбивства мирних українців.
"На жаль, позиція шановного європолітика, що "Росія - великий народ" - це запрошення продовжувати вбивства. Путін - уособлення цього народу, поки повстання не доведе зворотного, росіяни несуть відповідальність за війну. Такі сигнали - прояв слабкості, стимул для злочинів", - написав він.
"Гуманізм" щодо народу Росії
Відзначимо, що попри досить жорстку риторику щодо вторгнення РФ в Україну і пропозиції розширити санкції проти РФ, деякі європейські чиновники та лідери думок висловлюють досить "гуманні" погляди щодо самого народу Росії.
Зокрема, нещодавно Папа Римський Франциск заявив, що жорстокість, з якою російські військовослужбовці діють в Україні, не властива російському народу.
Водночас лідер Франції Еммануель Макрон, заявив що Захід повинен розглянути, як задовольнити потреба Росії в гарантіях безпеки, що також викликало обурення серед влади України.
Як відомо, наразі російські опозиційні сили намагаються просувати на світових майданчиках тему про "хороших росіян", які засуджують агресію РФ проти України й тому не повинні страждати через західні санкції. Однак українці більше схиляються до позиції з приводу того, що вони самі вирішуватимуть хто з цих росіян дійсно "хороший".