У Давосі питання Гренландії затьмарює події в Україні. Лідери Європи відволікаються на фіктивну війну, замість того щоб зосередитися на справжній війні, яка триває в Україні.

Поки європейські лідери в Давосі намагалися переконати президента США Дональда Трампа відмовитися від планів заволодіти Гренландією, Україна все більше відходила на другий план.

Як пише видання Politico з посиланням на власні джерела в українській владі, така ситуація спонукала президента Володимира Зеленського задуматися, чи варто йому взагалі їхати на Всесвітній економічний форум.

Що планували обговорити європеці

Видання зазначило, що лідери європейських країн спочатку планували в Давосі зосередитися на Україні і використати зустріч з Трампом для отримання від нього підтримки гарантій безпеки для післявоєнної України.

Однак у плани втрутилася Гренландія і Трамп зі своїми погрозами захоплення острова і введення мит проти країн, які не згодні з його намірами.

"В Україні йде справжня війна. Гренландія відволікає нас від того, про що ми повинні говорити, - висловив переконання міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде і додав, що "було б непогано зосередитися на справжній війні, яка зараз йде, там, де дійсно потрібно воювати з росіянами".

Чого хотіла українська делегація



Видання зазначило, що оскільки Гренландія домінує в Давосі, українські чиновники побоюються, що Україна в результаті буде забута, оскільки через Трампа європейські влади будуть змушені відкласти питання війни на своєму східному кордоні на потім.

Примітно, що суперечка через Гренландію розгортається в критичний момент війни в Україні, коли РФ руйнує енергетичну інфраструктуру інтенсивними ракетними і безпілотними ударами.

"І оскільки ця зима видалася надзвичайно холодною... у Києві зростає занепокоєння з приводу того, як країна зможе вижити без значно більшої допомоги з боку західних союзників, включаючи США, в питаннях протиповітряної оборони", - написало видання.

Однак, оскільки Європа поглинена Гренландією, прохання про допомогу і пояснення ситуації українськими офіційними особами, заглушаються.

"Аналогічно, офіційні особи Трампа зосереджені на Гренландії та секторі Газа, і Зеленському, за словами українських чиновників, важко узгодити заплановану двосторонню зустріч з Трампом", - написало видання.

За словами експерта із зовнішньої політики від Республіканської партії, який побажав залишитися анонімним, Зеленський дуже хоче особистої зустрічі, але стикається з опором з боку Білого дому.

"Зеленський завжди готовий зустрітися з Трампом, оскільки вважає, що вигоди переважають витрати, і що якщо він сам з ним не спілкується, то це роблять інші", - сказав він виданню.

Очікується, що українські та американські офіційні особи поспілкуються в Давосі, але поки що є тільки розпливчасті плани щодо підписання угоди про економічну реконструкцію між США і Україною, яка мала бути підписана.

Що планувалося в Давосі

10 січня стало відомо, що Трамп і Зеленський укладуть угоду на $800 млрд на зустрічі в Давосі. План процвітання спрямований на залучення цієї суми протягом 10 років для відновлення України і перезапуску її економіки.

Ця угода створена на основі підписаної минулого року угоди про корисні копалини, яка надала американським інвесторам доступ до майбутніх гірничодобувних проектів в Україні.

