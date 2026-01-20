Заміна для ООН: Трамп зробив зухвалу заяву про свою Раду миру, - CNN

Запрошення долучитися до цієї Ради отримав, зокрема, правитель РФ Путін.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його новостворена Рада миру може замінити Організацію Об'єднаних Націй. Саму ООН американський лідер не раз критикував за неефективність у припиненні воєн.

"ООН просто не була дуже корисною. Я великий прихильник потенціалу ООН, але вона ніколи не реалізувала його. ООН повинна була врегулювати кожну з воєн, які я врегулював. Я ніколи не звертався до них, навіть не думав про це", – наводить його заяву під час спілкування з журналістами в Білому домі CNN.

Автори матеріалу зазначають, що Рада миру була створена в рамках угоди Трампа про припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС у Газі. Білий дім уже надіслав запрошення світовим лідерам долучитися до цієї інституції. Запрошення отримав і російський диктатор Володимир Путін.

Реакція на створення Ради миру під головуванням Трампа була неоднозначною. До прикладу, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не прийме запрошення долучитися до структури. Він посилався на питання щодо повноважень цієї Ради.

Раніше головний гуманітарний чиновник ООН Том Флетчер заявив, що Рада миру Трампа не замінить цю організацію:

"Я чітко розумію, і мої колеги чітко розуміють, що Організація Об'єднаних Націй нікуди не дінеться".

Рада миру Трампа: останні новини

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав документ про приєднання до Ради миру Трампа. Коментуючи це, він згадав і про війну в Україні.

Тим часом у Путіна ще не визначилися, чи приєднаються до Ради після отримання відповідного запрошення. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Росії є багато запитань.

Запрошення долучитися до Ради миру Трампа отримала і Україна. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не може брати участь у будь-якій раді, де присутня РФ, яка виступає за війну проти нашої держави.

"Росія – наш ворог. Білорусь – їх союзник. Чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій раді. І це не стосується цієї ради миру. Просто Росія – це про раду війни. І Білорусь разом з ними, а саме режим Лукашенко", – пояснив глава держави.

