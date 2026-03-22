Українські військові можуть стати 'умовними противниками' НАТО в межах навчань, - Паліса

Українські військові можуть бути залучені до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника (Red Team). Про це повідомив у Facebook заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса.

Він зазначив, що вперше під час повномасштабної війни Україну відвідало військове командування НАТО такого рівня – делегація на чолі з Адміралом П’єром Вандьє, Верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації.

"Говорили предметно про залучення українських військових до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника (Red Team). Минулорічний досвід участі наших підрозділів показав союзникам новітні методи ведення війни – у навчальних сценаріях українські команди продемонстрували суттєву перевагу", - наголосив Паліса.

Також зазначив, що йшлося про майбутнє JATEC (Спільний центр НАТО–Україна). "Ми виходимо на фінальний етап розгортання українських систем управління, розвиваємо аналітичні спроможності та долучаємося до масштабування навчальних програм.Сьогодні Україна – це не лише споживач безпеки.Україна – це її виробник", - наголосив Паліса.

Як повідомляв УНІАН, під час військових навчань НАТО, які проходили в Естонії, британська бригада була "знищена" українськими силами.

За словами глави естонського підрозділу безпілотних систем, у військових навчаннях Hedgehog 2025, в яких брали участь понад 16 тис. військовослужбовців з 12 країн НАТО, імітувалося поле бою, "перевантажене" різними безпілотниками.

Українська команда використовувала Delta, складну систему управління боєм, для протидії силам НАТО. Система дозволяє українським військам збирати розвідувальну інформацію з поля бою в режимі реального часу і використовувати штучний інтелект для аналізу даних, ідентифікації цілей і координації ударів.

Одна група з 10 українців, зображуючи противника, контратакувала сили НАТО, імітуючи знищення 17 бронемашин і завдавши 30 "ударів" за півдня.

Айвар Ханніотті, естонський системний координатор, який командував підрозділом під час навчань, заявив, що результати були "жахливими" для сил НАТО.

