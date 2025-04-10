Він став першою особою, якого засудили за порушення режиму санкцій Британії.

Колишнього російського "губернатора" одного з міст Криму, проти якого були запроваджені санкції, визнали винним у порушенні фінансових обмежень. Йдеться про Дмитра Овсяннікова, який став першою особою, засудженою за порушення режиму санкцій Великої Британії проти РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

Відомо, що Освянніков був "губернатором" Севастополя з 2016 по 2019 роки. Він постав перед судом разом зі своєю дружиною та братом. Вони звинувачуються у тому, що перебуваючи під санкціями, купили Mercedes Benz і заплатили тисячі фунтів стерлінгів за навчання своїх дітей у приватній школі. Однак всі вони заперечували такі звинувачення.

"Пан Овсянніков думав, що зможе сховатися від наших санкцій, але вирок доводить протилежне. Ми рішуче налаштовані на посилення тиску на Путіна, його поплічників і всіх тих, хто допомагає його варварській війні в Україні", - наголосив молодший міністр Великої Британії у справах Європи, Північної Америки та заморських територій Стівен Дауті.

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У Bloomberg нагадали, що Овсянніков вперше потрапив під санкції ЄС у 2017 році, а вже у грудні 2020 року його було включено до переліку обмежень Великої Британії. Відомо, що росіянин прибув до Британії в лютому 2023 року, аби приєднатися до своєї дружини та двох дітей.

"Того ж місяця Овсянніков відкрив банківський рахунок, на який отримав від дружини 76 000 фунтів стерлінгів (97 865 доларів). Ці гроші він використав як завдаток для купівлі позашляховика Mercedes Benz GLC 300. Присяжні не визнали дружину Овсяннікова винною, але його брат, Олексій Овсянніков, який допоміг йому після того, як банк заморозив рахунок, був визнаний винним", - підкреслили у матеріалі.

Санкції проти РФ - останні новини

Як писав УНІАН, раніше США ввели санкції проти Росії. До переліку обмежень потрапили чотири фізичні та три юридичні особи, а також один російський суховантаж.

Водночас прем'єр-міністр Саксонії від Християнсько-демократичного союзу Міхаель Кречмер закликав пом'якшити санкції проти РФ. Він вважає, що обмеження шкодять Європі навіть більше, ніж російському диктатору Володимиру Путіну.

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