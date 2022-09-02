Корабель зможе вмістити 1750 осіб в 714 каютах.

У Глазго (Шотландія) прибув другий круїзний лайнер, на якому зможуть розміститися українські біженці.

Лайнер MS Ambition приєднається до MS Victoria, яка з липня пришвартована в Единбурзі в якості тимчасового житла для сімей, що прибувають до Шотландії з України, йдеться в повідомленні ВВС.

Корабель, пришвартований на річці Клайд на шість місяців, може вмістити 1750 чоловік в 714 каютах. Зазначається, що понад 15 000 осіб прибули з України до Шотландії після вторгнення Росії в Україну в лютому.

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Люди на борту матимуть доступ до ресторанів, дитячих ігрових майданчиків, магазинів, прибирання та місць загального користування. Судно буде пришвартовано постійно і жителі зможуть прибувати і йти, коли захочуть. Вони також матимуть доступ до послуг охорони здоров'я та соціальної підтримки.

Ніл Грей, міністр Шотландії, відповідальний за українських біженців, сказав, що судно надасть житло, яке буде "безпечним і стійким", поки люди чекають, щоб їм виділили житло на тривалий термін.

Він додав: "прибуття MS Ambition є ключовою частиною цього положення, а це означає, що ми надаємо притулок більшій кількості переміщених осіб на душу населення, ніж у будь-якій іншій частині Великобританії".

Нагадаємо, у Британії влаштувалися на роботу понад 40% українських біженців.

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