Другий термін американського президента значно відрізнятиметься від його першої каденції. Тепер Трамп повинен зосередитися на геополітиці.

Обраний президент США Дональд Трамп розпочне свій другий термін в умовах значно складнішого глобального ландшафту, ніж під час першого перебування на посаді, пише The Washington Post.

Хоча зовнішньополітичний стиль Трампа зосереджений на персоналізованих угодах і роботі з автократами, нова реальність вимагатиме більш стратегічного підходу.

Глобальні виклики для Трампа

Війна в Україні

Трамп може зіткнутися з тиском щодо пошуку швидкого розв’язання конфлікту. Його обіцянки "укласти мир за один день" викликають скептицизм, особливо на тлі максималістських вимог Росії.

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Європейські союзники стурбовані, що Трамп може поступитися занадто багато, зокрема українським суверенітетом, щоб досягти угоди.

Близький Схід

Регіон залишається дестабілізованим через події в Ірані, Сирії та конфлікти в Газі. Ізраїль, хоч і зміцнив свої військові позиції, зіткнувся з міжнародною критикою.

Геополітична вісь автократів

Росія, Китай, Іран і Північна Корея утворюють новий блок опору Заходу. Сучасні автократи стали менш схильними до укладання короткострокових угод.

НАТО

Трамп, який критикував європейських членів НАТО за недостатнє фінансування, тепер зіткнеться з більш обережним ставленням союзників. Його друга каденція викликає занепокоєння щодо можливих змін у політиці США щодо альянсу.

Потенційні стратегії Трампа

- Росія. Видання зазначає, що Трамп може спробувати відновити особисту дипломатію з Путіним, але диктатор, зосереджений на довгострокових цілях відновлення позицій Росії, став ще менш поступливим.

- Китай і КНДР. WP припускає, що Сі Цзіньпін і Кім Чен Ин, які вже мають досвід взаємодії з Трампом, можуть створювати нові виклики, зважаючи на геополітичну напруженість.

Серед зовнішньополітичних аналітиків існує відчуття, що Трамп підходить до свого другого терміну краще підготовленим для виконання своїх зовнішньополітичних позицій, щоб покращити свою здатність формувати події в світі, але, мабуть, з меншим простором для пихатості. Як зауважив Робін Ніблетт, видатний співробітник аналітичного центру Chatham House, у більш небезпечному світі "вартість хитання шальок терезів може бути більшою".

Дональд Трамп і Україна

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський вважає, що Трамп може зупинити Путіна, адже він дійсно хоче закінчити війну. На його думку, Трамп є "сильним і непередбачуваним". Президент України хоче, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася насамперед Російської Федерації.

Також Зеленський заявив, що може зустрітися з Дональдом Трампом незабаром після його інавгурації.

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