Американський лідер також заявив про участь США в гарантіях безпеки для України.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку заяв щодо війни, яку Росія веде проти України. Зокрема, він вважав, що її буде зупинити найпростіше, "але виявилося, що є серйозні особистісні конфлікти".

За словами Трампа, врешті-решт війну буде зупинено. При цьому він зазначив, що деталі гарантій безпеки ще не обговорювалися.

"Країни Європи збираються дати їм значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, тому що це їхній континент. Але ми братимемо участь у цьому з точки зору підтримки, ми їм допомагатимемо, і я думаю, що якщо ми досягнемо угоди, ми підтримуватимемо мир, тому що я хочу, щоб люди перестали гинути", – сказав американський лідер.

Він також згадав про допомогу, яку Україні надала адміністрація Байдена, заявивши, що йшлося про "350 млрд доларів".

"Я сказав, що Зеленський – найбільший комівояжер, якого я коли-небудь зустрічав, тому що він приїжджає в країну і щоразу їде з 50 мільярдами доларів. Але ми більше не даємо Україні жодних грошей. Насправді, все навпаки: вони звертаються через НАТО, просять ракети, ми продаємо ракети НАТО. НАТО платить нам у повному обсязі і робить із ними що хоче", – додав Трамп.

Трамп про зустріч Путіна і Зеленського

На запитання журналіста про те, чому російський диктатор Володимир Путін так сильно не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, Трамп відповів так:

"Тому що він його не любить. Він його не любить, розумієте? У мене теж є люди, яких я не люблю. Я не люблю з ними зустрічатися. То як же їх звести разом? Вони дійсно не люблять одне одного".

Американський лідер знову згадав про те, що цієї війни б не було, якби на той час у США був "справжній президент, а не людина, яка прийшла до влади за допомогою фальсифікованих виборів".

"Путін фактично сказав: "Якби Трамп був президентом, цього б не сталося". Це сталося з багатьох причин. Це сталося через Афганістан. Коли він побачив, наскільки некомпетентними були Міллі і всі ці хлопці, я думаю, він сказав: "Ну, можливо, настав час". Бо Україна завжди була для нього ласим шматком. Це ніколи б не сталося, якби я був президентом", – резюмував Дональд Трамп.

Війна в Україні: інші новини

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щомісяця планує отримувати від союзників щонайменше 1 мільярд доларів на придбання зброї американського виробництва.

Тим часом міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль повідомив, що Берлін закріпить щорічну фінансову підтримку Україні в розмірі 9 мільярдів євро щорічно протягом найближчих двох років.

