Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зробив низку заяв щодо війни, яку Росія веде проти України. Зокрема, він вважав, що її буде зупинити найпростіше, "але виявилося, що є серйозні особистісні конфлікти".
За словами Трампа, врешті-решт війну буде зупинено. При цьому він зазначив, що деталі гарантій безпеки ще не обговорювалися.
"Країни Європи збираються дати їм значні гарантії безпеки, і вони повинні це зробити, тому що це їхній континент. Але ми братимемо участь у цьому з точки зору підтримки, ми їм допомагатимемо, і я думаю, що якщо ми досягнемо угоди, ми підтримуватимемо мир, тому що я хочу, щоб люди перестали гинути", – сказав американський лідер.
Він також згадав про допомогу, яку Україні надала адміністрація Байдена, заявивши, що йшлося про "350 млрд доларів".
"Я сказав, що Зеленський – найбільший комівояжер, якого я коли-небудь зустрічав, тому що він приїжджає в країну і щоразу їде з 50 мільярдами доларів. Але ми більше не даємо Україні жодних грошей. Насправді, все навпаки: вони звертаються через НАТО, просять ракети, ми продаємо ракети НАТО. НАТО платить нам у повному обсязі і робить із ними що хоче", – додав Трамп.
Трамп про зустріч Путіна і Зеленського
На запитання журналіста про те, чому російський диктатор Володимир Путін так сильно не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, Трамп відповів так:
"Тому що він його не любить. Він його не любить, розумієте? У мене теж є люди, яких я не люблю. Я не люблю з ними зустрічатися. То як же їх звести разом? Вони дійсно не люблять одне одного".
Американський лідер знову згадав про те, що цієї війни б не було, якби на той час у США був "справжній президент, а не людина, яка прийшла до влади за допомогою фальсифікованих виборів".
"Путін фактично сказав: "Якби Трамп був президентом, цього б не сталося". Це сталося з багатьох причин. Це сталося через Афганістан. Коли він побачив, наскільки некомпетентними були Міллі і всі ці хлопці, я думаю, він сказав: "Ну, можливо, настав час". Бо Україна завжди була для нього ласим шматком. Це ніколи б не сталося, якби я був президентом", – резюмував Дональд Трамп.
Війна в Україні: інші новини
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щомісяця планує отримувати від союзників щонайменше 1 мільярд доларів на придбання зброї американського виробництва.
Тим часом міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль повідомив, що Берлін закріпить щорічну фінансову підтримку Україні в розмірі 9 мільярдів євро щорічно протягом найближчих двох років.