За планами, на придбання зброї в США щомісяця виділятимуть до 1 мільярда доларів.

Київ планує щомісяця отримувати від союзників щонайменше 1 мільярд доларів на придбання американської зброї для ведення війни проти Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції в Києві з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Сторе, пише Reuters.

"Норвегія долучилася до програми PURL, яка дає змогу купувати зброю в США та наповнити цю програму щонайменше на мільярд доларів щомісяця", - зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський також зазначив, що Норвегія може сприяти гарантіям безпеки України в питаннях протиповітряної оборони та морської безпеки.

Нагадаємо, що Норвегія у 2025-2026 роках виділить Україні 8,45 мільярдів доларів. За словами прем'єр-міністра країни Йонаса Гар Стере, кошти виділятимуться в рамках програми Нансен. Зокрема, Норвегія співфінансує дві системи ППО Patriot.

А Німеччина готова щорічно виділяти на фінансову підтримку України 9 мільярдів євро. Наразі вони планують надавати таку підтримку протягом найближчих двох років, сказав міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль.

