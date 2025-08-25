Сторони також обговорили продовження та варіанти підтримки України.

Німеччина закріпить щорічну фінансову підтримку Україні в розмірі 9 мільярдів євро щорічно протягом найближчих двох років. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль.

"Для мене дуже важливо закріпити підтримку Україні в 9 мільярдів євро щорічно протягом наступних двох років. Це дуже важливо, щоб пітримати Україну", - сказав він.

Міністр фінансів Німеччини відмітив, що він також обговорив продовження та варіанти підтримки Києва з українським колегою Сергієм Марченко.

"Європа залишається на боці України, ми друзі України. Не можуть вестися перемовини за спиною України", - додав Клінгбайль.

Україна і Німеччина - останні новини

25 серпня до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль. У соцмережі публікували його фото на Центральному залізничному вокзалі.

У першій своїй заяві після прибуття він наголосив, що підтримка України з боку Німеччини не слабшає, і російському диктатору Володимиру Путіну слід про це пам'ятати.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розповів, яких гарантій безпеки потребуватиме Україна після досягнення мирної угоди. На його думку, необхідні гарантії мають "фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО".

