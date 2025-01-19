Ключовим моментом буде те, чи захоче Трамп зберегти за США їхню центральну роль, яка полягає в наданні розвідданих, зброї та дозволу Україні завдавати ударів по російській території.

Раніше Дональд Трамп неодноразово обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, проте тепер все виглядає трохи складніше, оскільки немає ознак того, що лідер РФ Володимир Путін піде на будь-які поступки. Однак, як пише The New York Times, попередні контури майбутньої угоди вже визначено.

Як може виглядати угода?

Більшість чиновників Байдена і Трампа визнають, принаймні приватно, що Росія, найімовірніше, збереже свої війська на приблизно 20 відсотках території України, яку вона зараз окупує, - у рамках перемир'я, подібного до того, яке зупинило Корейську війну 1953 року. Однак найскладніша частина угоди - це необхідність гарантувати, що Путін не скористається припиненням бойових дій, щоб переозброїтися, набрати і навчити нові сили, винести уроки з помилок останніх трьох років і знову вторгнутися в Україну.

Джейк Салліван, радник Джо Байдена з національної безпеки, стверджує, що команда Байдена провела минулий рік, "створюючи архітектуру" для забезпечення цієї безпеки. Але президент України Володимир Зеленський вважає, що це тільки розмови і наполягає на тому, що тільки членство в НАТО утримає Путіна від нового нападу.

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Майбутня безпекова угода вже набуває обрисів

Як пише NYT, припинення вогню може бути забезпечено європейськими миротворчими силами, які, найімовірніше, очолять британські, німецькі та французькі війська.

При цьому, за словами двох високопоставлених чиновників Байдена, ключовим моментом буде те, чи захоче Трамп зберегти за США їхню центральну роль, що полягає в наданні розвідданих, зброї та дозволу Україні завдавати ударів по російській території. (Трамп припустив, хоча й не точно, що скасує цей дозвіл. А його віцепрезидент Джей Ді Венс був одним із провідних критиків подальшої американської підтримки озброєнь).

При цьому Салліван наполягає на тому, що для Трампа вкрай важливо зробити те, що ненавидять багато членів його партії: продовжити військову підтримку. "Хороша угода для Америки означає, що нам потрібен важіль", - сказав він.

Водночас росіяни хочуть набагато більшої угоди - в якій США виведуть свої озброєння і війська з Європи. І з цього приводу Трамп усе ще зберігає мовчання, зазначає NYT.

Дональд Трамп і війна в Україні

Колишній радник Трампа Джон Болтон вважає, що Трамп прагне якнайшвидше завершити війну в Україні, водночас йому не особливо важливі умови, на яких це станеться. Він також вважає, що РФ може бути зацікавлена в досягненні угоди про припинення вогню і встановленні ліній розмежування, заснованих на поточній обстановці на фронті.

Як писало видання The Telegraph, Київ пояснив команді Дональда Трампа, що занадто рання спроба почати мирні переговори з РФ буде фатальною для України. Спочатку треба послабити агресора, а вже потім починати з ним діалог.

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