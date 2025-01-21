Трамп реально може завершити війну за пів року, - нардеп Чернєв

Для Росії цей рік також вирішальний. Трамп може посилити санкції проти РФ за відмову від переговорів, що ще більше вдарить по її економіці.

Президент США Дональд Трамп реально може завершити російсько-українську війну за пів року. Таку думку висловив народний депутат України Єгор Чернєв під час інтерв'ю LB Live.

За його словами, Захід сприймає Україну сьогодні як "буферну зону" між західною цивілізацією та авторитарною Росією. Відтак, українцям потрібно докласти великих зусиль, щоб довести, що Україна - це частина Заходу.

"Я думаю, що оці пів року (для завершення війни - УНІАН), про які говорить Трамп, вони можливі з декількох причин. Перш за все, Трампу потрібно показати резутат. Ці 100 днів однакові що в Україні для президента, що в Сполучених Штатах, що будь-де у світі. Показати, поки у тебе є "медовий місяць" з виборцями, поки вони тебе підтримують, що ти можеш виконувати свої обіцянки. Я думаю, це одна з причин. Друге - зараз ведеться певна робота щодо того, якими можуть бути умови цих мирних переговорів. Вони (США - УНІАН) будуть думати, як вкластися у ці 6 місяців. І третій факт - для РФ цей рік теж вирішальний. Вони це розуміють, виходячи зі стану економіки", - зазначив Чернєв.

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Нардеп пояснив, що Трамп може посилити санкції проти Росії, що ще більше вдарить по її економіці, особливо якщо це буде нафто-газовий сектор.

Дональд Трамп - перший день на посаді

Трамп зробив свої перші заяви про війну в Україні. Він сказав, що хоче завершити війну в Україні якнайшвидше і заявив, що "війна між Україною і Росією взагалі не повинна була починатися".

За словами Трампа, диктатор Володимир Путін "руйнує" Росію, відмовляючись укласти угоду про припинення війни в Україні. Натомість президент України Володимир Зеленський хоче укласти мирний договір.

Крім того, Трамп вже підписав низку важливих указів. У перший день на посаді він доручив урядовим агентствам США більше не видавати документи про громадянство дітям, народженим у Сполучених Штатах від батьків, які не мають законного статусу.

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