Президент США Дональд Трамп заявив, що ще до початку війни з Росією було розуміння того, що Україна не вступить до НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

"Розуміння, що Україна не вступить до НАТО, було вже давно. Якщо говорити чесно, це було задовго до Путіна. Чи знаєте, коли Зеленський уперше зустрівся з Путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу повернути Крим, і ми будемо членом НАТО". І сказав він це не дуже люб'язно", - розповів політик.

Трамп вважає, що РФ перебуває у вигіднішій позиції на переговорах.

"У цьому немає жодних сумнівів. Це Росія. Це набагато більша країна", - сказав він.

За його словами, Зеленському доведеться "приймати речі такими, як вони є", тому що Україна "програє".

"Йому доведеться зібратися і почати приймати речі такими, як вони є. Знаєте, коли ти програєш, тому що він програє. Вони втратили цілу смугу узбережжя, велику смугу узбережжя. Вони втратили багато землі, і це дуже хороша земля, яку вони втратили", - сказав президент США.

Він стверджує, що Зеленський нібито "змусив корумпованого Джо Байдена дати йому 350 мільярдів", додавши:

"І подивіться, що він отримав: приблизно 25% його країни втрачено".

Президент заявив, що незважаючи на повагу до народу і військ України, Росія набагато більша, і "розмір", на його думку, має перемогти.

"Знаєте, вони повинні грати за правилами. Якщо вони не читають угоди, потенційні угоди, знаєте, це нелегко з Росією, тому що Росія має перевагу. І вони завжди її мали. Вони набагато більші. Вони набагато сильніші в цьому сенсі. Я дуже ціную народ України і військо України за їхню, знаєте, хоробрість і за боротьбу і все таке. Але знаєте, в якийсь момент розмір переможе, як правило", - сказав він.

Заяви Трампа про війну в Україні

Раніше він похвалився, що США за його президентства не тільки не витрачають кошти на війну в Україні, а й заробляють на цьому.

"Джо Байден дав їм (українцям) 350 мільярдів доларів, а я не даю їм нічого. Але я дав їм на початку "Джавеліни"... але Обама дав ковдри", - заявив Трамп.

Президент нагадав, що США продають свої озброєння країнам НАТО "за повною ціною", а НАТО передає його Україні.

