Держава недоотримує сотні мільйонів гривень податків – в уряді хочуть це виправити.

За оцінками міністерства розвитку громад та територій, понад 90 відсотків ринку перевезень службами таксі в Україні перебуває в тіні. Аби це змінити, в міністерстві пропонують спеціальним законопроєктом надати таксистам статус самозайнятих перевізників.

"Сьогодні маємо парадокс: офіційно в Україні близько 9 500 авто виконують перевезення, як таксі. Тоді як фактично на ринку працює понад 200 000 водіїв. Це означає втрати для бюджету, відсутність соціального захисту для водіїв і мінімальні інструменти безпеки для пасажирів", – вважає віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Що пропонують у міністерстві

Завдяки законопроєкту ринок планують вивести з тіні, і зробити поїздки на таксі більш комфортними і безпечними.

Відео дня

Водії служб таксі сплачуватимуть ставку "входу на ринок" у розмірі одного прожиткового мінімуму на два роки, або приблизно 130 гривень на місяць.

"Замість ліцензії запроваджується персональний електронний сертифікат на автомобіль, який оформлюється через систему Укртрансбезпеки. У салоні автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника", – пояснює Кулеба.

Цифрові служби таксі виступатимуть податковими агентами та перевірятимуть документи водіїв. Вони нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників.

Наразі законопроєкт проходить погодження з органами державної влади. Далі його має розглянути уряд і внести до Верховної Ради.

Служби таксі в Україні – останні новини

Через зростання вартості пального в Україні служби таксі поки що не планують підвищувати тарифи на перевезення пасажирів. Проте розцінки за проїзд вже формуються за принципом динамічного ціноутворення, яке має враховувати ціну на заправках.

На початку року служби таксі також вкотре зверталися до київської влади з пропозицією дозволити їм працювати в комендантську годину.

Вас також можуть зацікавити новини: