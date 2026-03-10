'Це буде удар': Зеленський сподівається, що США не підуть на зняття санкцій з РФ

Він зазначає, що Росія веде діалог зі США з цього питання.

Україна сподівається, що США не підуть на поступки Росії і не зніматимуть з неї санкцій. Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання УНІАН, щодо можливого зняття США санкцій проти Росії.

Він наголосив, що стратегія не тільки України, а й всього цивілізованого світу в тому, щоб Росія фінансово страждала, бо вона використовує гроші на війну, на виробництво зброї. За його словами, тому це правильна стратегія для всіх - економічно не підтримувати Росію.

"Що стосується зняття санкцій, то, якщо вони знімуться, безумовно, це буде серйозний удар. Для нас це буде удар з точки зору зброї, а для всього світу - це репутаційний удар дуже складний і серйозний", - сказав Зеленський.

При цьому він наголосив на недопустимості таких кроків щодо країни-агресора, бо тоді інші країни розумітимуть, що можуть розпочинати війну проти своїх сусідів.

"Це такий не дуже позитивний приклад для інших", - сказав президент України.

Зеленський зазначив, що Україні відомо, що Росія проводить діалоги з представниками Сполучених Штатів Америки щодо можливого зняття санкцій.

"Ми дуже віримо, що США не підуть на такі поступки", - додав він.

Зняття санкцій з РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів США Скотт Бессент зазначав, що міністерство розглядає варіант зняття санкцій з російської нафти, щоб усунути нестачу цієї сировини в світі.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати деякі санкції, пов'язані з нафтою з метою зниження цін.

Telegram-канал Clash Report, повідомив, що, за словами очільника Білого дому, скасування санкцій буде чинним до того часу, поки ситуація не покращиться на ринку нафти.

