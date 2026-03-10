Зеленський: У США зацікавились українським досвідом протидії 'Шахедам'

Ті країни, які "тишком-нишком" купували і десь брали дрони-перехоплювачі, зрозуміли, що без українських військових операторів вони не працюють.

Усі американські експерти визнають, що українські дрони-перехоплювачі можуть допомогти Сполученим Штатам Америки на Близькому Сході.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи є визнання серед американських партнерів, що в України вже "є карти".

"Так, абсолютно всі американські експерти – знайомі, незнайомі, – всі розуміють, що у відбитті масованих атак "Шахедів" може реально допомогти тільки український досвід", – наголосив він.

Відео дня

За його словами, навіть ті країни, які "тишком-нишком" купували і десь брали дрони-перехоплювачі, зрозуміли, що без українських військових операторів, "без нашого софта" вони не працюють.

США просять Україну про допомогу у протидії "Шахедам"

Як повідомляв УНІАН, майже сім місяців тому українські офіційні особи намагалися продати США перевірені в боях технології для збиття ударних дронів іранського виробництва. Вони навіть підготували презентацію, яка показувала, як ці технології могли б захистити американські війська та їх союзників у війні на Близькому Сході.

Axios написало, що адміністрація Трампа тоді відхилила пропозицію українців, але минулого тижня була змушена змінити курс через більшу, ніж очікувалося, кількість ударів безпілотників з боку Ірану.

Зараз США просять про допомогу в захисті від "Шахедів".

Вас також можуть зацікавити новини: