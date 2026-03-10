Україна уразила завод із виготовлення систем управляння для усіх ракет РФ, - Зеленський

Про успішно проведену операцію доповів головнокомандувач Олександр Сирський.

Сили оборони України уразили важливий завод у російському Брянську. Це підприємство займається виготовленням систем управління для видів усіх ракет, які Росія має у своєму арсеналі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp. Про успішне проведення операції доповів йому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Було ураження Брянського заводу. А цей завод виготовляв системи управління всіх видів ракет Російської Федерації. Ну що, можу тільки привітати наші Збройні сили, молодці. Дякую вам за службу", – наголосив Зеленський.

Відео дня

Мережею вже ширяться відео з наслідками удару. На кадрах видно величезний стовп диму:

Удари по обʼєктах Росії: інші новини

Днями українські військові завдали ударів по цілях російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, було знищено чотири станції управління безпілотниками. До того ж, Сили оборони уразили ворожий десантний катер.

Вночі 8 березня дрони атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Армавір" в Краснодарському краї Росії. Вона є вузловим об'єктом трубопровідної логістики нафтопродуктів.

Водночас Генштаб ЗСУ повідомив про успішний удар по складу "Шахедів" біля Донецького аеропорту. Для цього було застосовано ATACMS та SCALP. У результаті зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію.

