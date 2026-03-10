Президент України Володимир Зеленський закликає країни Європи не мовчати у зв’язку з діями, до яких вдалася угорська влада на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.
Зокрема, у глави держави запитали, чи отримала Україна підтримку від когось з партнерів у ситуації з бандитизмом з боку угорських спецслужб.
"Я думаю, що ваш приклад з бандитизмом дуже підходить", - наголосив Зеленський.
Говорячи про позицію міжнародних партнерів України, президент зазначив, що вже багато з ким я говорив: "І ще раз повторюю вам вже офіційно, публічно, те, що говорив багатьом нашим друзям: від Європи потрібно сьогодні одне – не мовчати".
Угорщина затримала інкасаторів Ощадбанку
Як повідомляв УНІАН, угорська влада планує арештувати кошти і золоті злитки "Ощадбанку" після крадіжки. Перед тим угорські спецслужби утримували у кайданках із зав’язаними очима українських інкасаторів впродовж 28 годин.
Україна закликала світову спільноту засудити крадіжку грошей і золота Угорщиною.