Таку позицію України Зеленський передає у розмовах з іншими лідерами.

Президент України Володимир Зеленський закликає країни Європи не мовчати у зв’язку з діями, до яких вдалася угорська влада на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, у глави держави запитали, чи отримала Україна підтримку від когось з партнерів у ситуації з бандитизмом з боку угорських спецслужб.

"Я думаю, що ваш приклад з бандитизмом дуже підходить", - наголосив Зеленський.

Говорячи про позицію міжнародних партнерів України, президент зазначив, що вже багато з ким я говорив: "І ще раз повторюю вам вже офіційно, публічно, те, що говорив багатьом нашим друзям: від Європи потрібно сьогодні одне – не мовчати".

Угорщина затримала інкасаторів Ощадбанку

Як повідомляв УНІАН, угорська влада планує арештувати кошти і золоті злитки "Ощадбанку" після крадіжки. Перед тим угорські спецслужби утримували у кайданках із зав’язаними очима українських інкасаторів впродовж 28 годин.

Україна закликала світову спільноту засудити крадіжку грошей і золота Угорщиною.

