Президент США Дональд Трамп похвалився, що США за його президентства не лише не витрачають кошти на війну в Україні, а й заробляють на цьому. Про це він сказав під час "круглого столу" з представниками американського агробізнесу, передає "Укрінформ".

"Джо Байден дав їм (українцям) 350 мільярдів доларів, а я не даю їм нічого. Але я дав їм на початку "Джавеліни"… але Обама дав ковдри", - заявив Трамп.

Трамп нагадав, що США продають свої озброєння країнам НАТО "за повною ціною", а НАТО передає його Україні.

"Я думаю, вони могли б передавати його й іншим, але здебільшого передають його Україні. І вони працюють з Україною над умовами розподілу озброєння, ракет тощо. Але ми не витрачаємо гроші, ми витрачаємо час на гуманні цілі", - підкреслив президент США.

Водночас він наголосив, що у війні в Україні гине багато людей "і я хочу, щоб це припинилося".

Він також заявив, що за минулий місяць в Україні загинуло 27 тисяч військових – "переважно українські солдати та російські солдати".

Раніше Трамп заявив, що начебто Росія згодна прийняти мирну угоду, і команді Зеленського угода "подобається". При цьому він розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що український президент начебто досі не ознайомився з мирним планом США.

Також колишній посол США в Україні Вільям Тейлор розповідав, що Пентагон був готовий поставити Україні ракети великої дальності Tomahawk. Проте їхня передача так і не відбулася через рішення ональда Трампа.

