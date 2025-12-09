За його словами, якщо так триватиме й надалі, багато з цих країн "перестануть бути життєздатними".

Президент США Дональд Трамп засудив Європу, назвавши її "загниваючою" групою країн, очолюваних "слабкими" людьми. Про це він сказав в інтерв'ю виданню POLITICO.

Він звинуватив європейських лідерів у нездатності контролювати міграцію і покласти край російсько-українській війні, даючи зрозуміти, що підтримає європейських політичних кандидатів, які поділяють його власне бачення майбутнього континенту.

Зазначається, що ця різка атака на європейське політичне керівництво є найзапеклішим на сьогоднішній день засудженням президентом цих західних демократій, погрожуючи рішучим розривом з такими країнами, як Франція і Німеччина, у яких і без того вкрай напружені відносини з адміністрацією Трампа.

"Я вважаю, що вони слабкі. Але я також думаю, що вони хочуть бути дуже політкоректними. Думаю, вони не знають, що робити. Європа не знає, що робити", - сказав він про європейських політичних лідерів.

За його словами, якщо так триватиме й надалі, багато з цих країн "перестануть бути життєздатними".

Трамп також заявив, що зробить підтримку негайного зниження відсоткових ставок "лакмусовим папірцем" при виборі нового голови Федеральної резервної системи. Він сказав, що може поширити військові операції з боротьби з наркотиками на Мексику і Колумбію.

Важливо, що коментарі Трампа про Європу прозвучали в особливо складний момент переговорів про припинення війни Росії в Україні, оскільки європейські лідери висловлюють зростаюче занепокоєння тим, що Трамп може кинути Україну та її континентальних союзників напризволяще російської агресії. В інтерв'ю Трамп не дав жодних запевнень європейцям з цього приводу і заявив, що Росія, вочевидь, перебуває у вигіднішому становищі, ніж Україна.

Критика Трампа на адресу Європи

Трамп і його адміністрація звинувачують ЄС і міграцію в тому, що вони називають неминучим, повним культурним крахом у Європі. Ця заява міститься в Стратегії національної безпеки США, де наголошується на наявності економічних проблем у Європі, але йдеться про те, що вони "затьмарюються реальною і більш суворою перспективою знищення цивілізації" протягом наступних 20 років.

