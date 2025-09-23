Ба більше, американський лідер припустив, що українські сили могли б "піти далі".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в України є всі шанси відвоювати всю свою територію в межах первинних кордонів.

"Після того як я познайомився з ситуацією у військовій та економічній сферах України і Росії і повністю її зрозумів, а також побачив економічні труднощі, які вона спричиняє в Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу перебуває у становищі, щоб битися і відвоювати всю свою територію в первинних кордонах. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО, відновлення первинних кордонів, з яких почалася ця війна, цілком можливе. Чому б і ні?" – написав він у соцмережі Truth Social.

Американський лідер наголосив, що Росія веде безглузду війну проти України вже три з половиною року. За словами Трампа, "реальна військова держава" могла б виграти її менш ніж за тиждень.

"Це не робить Росії честь. Насправді, це швидше виставляє її в ролі "паперового тигра". Коли жителі Москви і всіх великих міст, селищ і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається в цій війні, зрозуміють, що майже неможливо дістати бензин через довжелезні черги, і зіштовхнуться з усіма іншими проблемами військової економіки, де більшу частину коштів витрачають на боротьбу з Україною, яка має більший дух і лише зміцнюється, – Україна зможе повернути свою країну до свого попереднього вигляду і, хто знає, можливо, навіть піти далі!" – продовжив Трамп.

Президент США зазначив, що у російського диктатора Володимира Путіна є величезні економічні труднощі. Він вважає, що зараз час для того, щоб Україна діяла.

"У будь-якому разі, я бажаю обом країнам усього найкращого. Ми продовжимо постачати зброю до НАТО, щоб НАТО робило з нею те, що вважає за потрібне", – резюмував Дональд Трамп.

Пізніше під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Трамп заявив, що його відносини з Путіним "нічого не значили".

"Росія повинна була зупинити цю війну. Минуло 3,5 року, а вони досі не досягли своєї мети", – додав він.

Війна в Україні і Трамп

22 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським у Нью-Йорку, де цими днями проходить сесія Генеральної Асамблеї ООН.

Під час короткої пресконференції перед початком зустрічі Трамп сказав, що у Вашингтоні поважають боротьбу України, однак заявив, що війна, схоже, триватиме довго.

"Російська економіка зараз у жахливому стані. Вона руйнується. Україна дуже добре справляється із завданням зупинити цю величезну армію", – сказав він.

Уже після зустрічі з президентом України журналісти запитали Трампа, чи хотів би він, щоб Зеленський номінував його на Нобелівську премію миру. На це президент США відповів: "Чому б і ні".

