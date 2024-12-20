У Міноборони націлені витратити "якомога більше" коштів.

Міноборони США прагне максимально ефективно використати залишок коштів із масштабного пакета допомоги Україні, щоб доставити зброю українським військовим. Про це заявив на брифінгу представник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Відповідаючи на запитання, чи встигне Пентагон використати всі кошти, що залишилися на підтримку України, до закінчення каденції президента Джо Байдена 20 січня, Патрік Райдер відповів:

"Я б сказав так, що ми націлені витратити стільки, скільки зможемо, щоб якнайшвидше надати допомогу у сфері безпеки Україні".

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Допомога Україні від США - важливі новини

Раніше стало відомо, на який термін розрахована допомога Україні від чинної адміністрації США. Представник Державного департаменту США Метью Міллер поділився, що обсягів цієї підтримки повинно вистачити для покриття потреб України у зброї та техніці до кінця 2025 року.

ЗМІ писали, що президент США Джо Байден робить "історичну спробу" перекинути в Україну більше зброї, проте всю призначену для цього суму навряд чи вдасться витратити через стислі терміни.

Водночас представник Білого Дому Майкл Карпентер заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", що США планують витратити "кожен долар схваленого фінансування". За його словами, частина допомоги надійде у 2025 році, але всі гроші будуть використані до 20 січня.

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