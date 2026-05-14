Пентагон раптово скасував переміщення 4 тисяч своїх військових до Польщі, - ЗМІ

Армія США стикається з дефіцитом бюджету щонайменше у $2 млрд через розширення операцій.

Пентагон раптово скасував розміщення бронетанкової бригади в Польщі, що стало важливим кроком у напрямку реалізації плану президентаДональда Трампа щодо скорочення присутності США в Європі.

Як повідомляє Defense News, армія США скасувала розгортання бойової групи 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерійської дивізії – понад 4000 солдатів та пов'язаного з ними обладнання – до Польщі.

Зокрема, у середу посадовець армії підтвердив рішення, але не надав подробиць і передав усі питання до Пентагону.

Під час слухань у Конгресі у вівторок щодо бюджетного стану армії ні міністр армії Ден Дрісколл, ні генерал Крістофер ЛаНев, заступник начальника штабу армії, не згадали про скасування розгортання.

Сенатор Джек Рід, демократ від штату Род-Айленд, високопоставлений член Комітету Сенату у справах збройних сил, під час вступної заяви на слуханнях сказав, що армія стикається з дефіцитом бюджету щонайменше у $2 млрд в результаті розширених операцій, які включають розгортання Національної гвардії у Вашингтоні та підрозділів армії для контролю кордонів США.

Виведення військ США з Європи

Як повідомляв УНІАН, союзники США в Європі очікують, що Трамп виведе з континенту ще більше військ.

Високопоставлені дипломати з країн-членів НАТО прогнозують, що Трамп незабаром оголосить про подальше скорочення контингенту в Європі. За їхніми словами, найімовірніше, у першу чергу буде виведено частину військ з Італії.

Також джерела в розмові з журналістами заявили, що Трамп, ймовірно, скасує план, розроблений за президентства Джо Байдена, щодо розміщення ракет дальньої дії в Німеччині.

Крім того, дипломати з країн-членів НАТО прогнозують, що США припинять брати участь у деяких військових навчаннях Альянсу і перекинуть війська з країн, які не влаштовують Вашингтон, в інші, які вважаються більш лояльними до Трампа.

