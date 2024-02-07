Шумер заявив, що вони тремтять від страху перед Трампом.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що законопроект про безпеку кордонів, узгоджений двопартійною групою сенаторів, не стане законом.

Він фактично оголосив пакет прикордонної безпеки і зовнішньої допомоги мертвим, пише Politico. Макконнелл каже, що деякі частини доповнення з нацбезпеки, яке включає зміни в прикордонній політиці, а також допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, варто переглянути.

Після чотирьох місяців переговорів щодо прикордонної політики, до яких Макконнелл особисто закликав і неодноразово підтримував, він сказав, що угода не має підтримки. "У нас була дуже активна дискусія про те, чи зможе цей продукт коли-небудь стати законом. І спікер дав нам зрозуміти, що він не стане законом", - пояснив він.

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Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер сказав, що демократи Сенату відчувають гнів і глибоке розчарування. "Лідер Макконнелл і Республіканська конференція зробили розворот на 180 градусів. Вони тремтять в колінах від страху перед Дональдом Трампом", - сказав Шумер.

Тим часом журналіст CNN Ману Раджу пише в X, що Макконнелл, Корнін та інші високопоставлені представники партії хочуть, щоб Сенат перейшов до інших аспектів пакету екстреної допомоги - фінансування Ізраїлю, України та Тайваню - і залишив осторонь положення про кордон, враховуючи глибокі розбіжності в лавах партії.

Допомога Україні від США: останні новини

Нагадаємо, восени Білий дім запросив додаткову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, Проте республіканці зажадали спочатку погодитися на істотні зміни в прикордонній політиці.

Два дні тому Сенат показав двопартійну пропозицію про допомогу партнерам та охорону кордонів. Згідно з документом, на допомогу Україні хочуть виділити понад 60 млрд доларів, а на підвищення безпеки на кордоні - понад 20 млрд.

Американський президент звинуватив у затримці прийняття законопроекту Дональда Трампа. Він зазначив, що в української армії закінчується зброя, поки конгресмени бояться Трампа.

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