Зокрема ці кошти підуть на відновлення української інфраструктури.

Парламентський комітет Швейцарії проголосував за виділення Україні допомоги розміром 5 мільярдів швейцарських франків, тобто 5,5 млрд доларів США в рамках пакета, який спрямований на посилення обороноздатності нейтральної Швейцарії. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що комітет з питань безпеки верхньої палати парламенту схвалив пакет, який передбачає виділення 10,1 млрд франків додаткових коштів для армії країни, враховуючи суму для України.

У виданні наголосили, що цей план має пройти ще деякі парламентські перешкоди, перш ніж набуде чинності. Загалом його було прийнято 8 голосами проти 5, в той час, як праві партії виступили проти цієї угоди.

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Також у заяві парламенту йдеться про те, що багатомільярдний пакет було закладено як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та "мир в Європі" через війну, яку РФ розпочала проти України.

"Західні союзники вимагають від Швейцарії робити більше для допомоги Україні, незважаючи на те, що праві націоналісти в парламенті наполягають на тому, щоб країна залишалася суворо нейтральною", - йдеться у повідомленні.

Водночас у парламенті заявили, що українська частина пакета має на меті підтримати реконструкцію та ремонт цивільної інфраструктури, яка необхідна для життя і виживання в Україні.

Як Швейцарія підтримує Україну під час війни

Як писав УНІАН, раніше Швейцарія затвердила фінансування для України на 12 років. Ці кошти підуть на відновлення України, а саме доріг, зруйнованої інфраструктури в енергетиці та в охороні здоров’я.

Також Швейцарія виступила за фінансування України за рахунок заморожених російських активів. Відомо, що у країні зберігається понад 8 мільярдів доларів резервів і активів російського центрального банку.

"Факти справді дуже очевидні. Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдану шкоду. Ведуться міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере участь своїми знаннями, своїми навичками та всією своєю історією в цій сфері", - зазначив міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс.

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