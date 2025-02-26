Ці зусилля підкреслюють внутрішні розбіжності в адміністрації Трампа з приводу того, як ставитися до Києва.

Чиновники Державного департаменту США складають список додаткових винятків із заходів щодо заморожування допомоги для України. Як повідомляє Politico з посиланням на джерела і документ, що є в розпорядженні видання, це могло б дати Україні доступ до економічної та пов'язаної з безпекою допомоги, яка була припинена адміністрацією Дональда Трампа.

Згідно з документом, плани щодо запровадження винятків датуються щонайменше кінцем січня, за кілька днів після того, як адміністрація Трампа запровадила широке заморожування іноземної допомоги. Пропоновані винятки стосуються економічної підтримки України та розмінування її території, програм із контролю за наркотиками та охорони здоров'я, а також рахунків для фінансування підтримки демократичних інститутів і громадянського суспільства.

Якщо ці винятки будуть ухвалені, вони вийдуть за рамки тих, які держсекретар Марко Рубіо минулого тижня вже зробив для "життєво важливої гуманітарної допомоги". Однак поки невідомо, чи торкнуться винятки військової допомоги.

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Представник Держдепартаменту розповів, що перша заступниця помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Юрі Кім отримала завдання скласти список програм, пов'язаних з Україною. При цьому, за його словами, процес іде в обхід відділу з надання допомоги іноземним державам. Цей підрозділ очолює Піт Марокко, союзник Трампа і скептик щодо іноземної допомоги, який відіграє провідну роль у ліквідації USAID.

Як зазначає Politico, такі зусилля з розширення винятків для України натякають на розбіжності всередині команди Трампа з приводу того, як поводитися з Києвом.

Допомога Україні від США

Президент Володимир Зеленський заявив, що США надали Україні станом на сьогодні близько 67 млрд доларів зброєю і ще 31,5 млрд доларів склала пряма фінансова допомога в бюджет на окремі програми.

Водночас Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що у США "немає апетиту" до нового законопроєкту про фінансування України.

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