У Пентагоні наголосили, що ці люди не виконуватимуть бойових завдань.

Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправки до України додаткових військових радників. Про це пише видання Politico із посиланням на представника Пентагону генерал-майора Патріка Райдера та американських посадовців.

"Протягом цього конфлікту Міністерство оборони переглядало і коригувало нашу присутність в країні відповідно до зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Офісу оборонного співробітництва при посольстві (ODC)", – наголосив Райдер.

При цьому речник Пентагону зауважив, що ці радники не виконуватимуть бойових завдань, а скоріше надаватимуть консультації і підтримуватимуть український уряд і захисників.

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Зазначається, що ODC виконує різноманітні консультативні та допоміжні місії (небойові). Попри те, що цей Офіс складається з персоналу Міністерства оборони, він є частиною американського посольства і підпорядковується керівнику місії.

Про конкретну кількість персоналу у Пентагоні з міркувань безпеки не говорять. Проте джерела видання кажуть, що кількість американських військових, яких додатково відправлять в Україну, становитиме до 60 осіб.

Серед іншого, військові радники будуть займатися допомогою Уркаїні в плануванні технічного обслуговування складного обладнання, наданого Штатами, на тлі очікуваного загострення бойових дій влітку. Крім того, вони підтримуватимуть контингент посольства США в Києві і займатимуться координацією нових поставкок озброєння, коли додатковий законопроєкт у Конгресі стане законом і дозволить постачати Україні більше допомоги.

Допомога Україні від США: це варто знати

20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроект про фінансову та військову допомогу Україні. Його підтримали 310 законодавців, "проти" висловилися 112. Тепер документ мають схвалити у Сенаті.

Відомо, що на підтримку України з американського бюджету виділять понад 60 млрд доларів. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що 49,9 млрд доларів з цієї суми буде спрямовано на оборонні видатки.

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