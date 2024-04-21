Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправки до України додаткових військових радників. Про це пише видання Politico із посиланням на представника Пентагону генерал-майора Патріка Райдера та американських посадовців.
"Протягом цього конфлікту Міністерство оборони переглядало і коригувало нашу присутність в країні відповідно до зміни умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість направлення кількох додаткових радників для посилення Офісу оборонного співробітництва при посольстві (ODC)", – наголосив Райдер.
При цьому речник Пентагону зауважив, що ці радники не виконуватимуть бойових завдань, а скоріше надаватимуть консультації і підтримуватимуть український уряд і захисників.
Зазначається, що ODC виконує різноманітні консультативні та допоміжні місії (небойові). Попри те, що цей Офіс складається з персоналу Міністерства оборони, він є частиною американського посольства і підпорядковується керівнику місії.
Про конкретну кількість персоналу у Пентагоні з міркувань безпеки не говорять. Проте джерела видання кажуть, що кількість американських військових, яких додатково відправлять в Україну, становитиме до 60 осіб.
Серед іншого, військові радники будуть займатися допомогою Уркаїні в плануванні технічного обслуговування складного обладнання, наданого Штатами, на тлі очікуваного загострення бойових дій влітку. Крім того, вони підтримуватимуть контингент посольства США в Києві і займатимуться координацією нових поставкок озброєння, коли додатковий законопроєкт у Конгресі стане законом і дозволить постачати Україні більше допомоги.
Допомога Україні від США: це варто знати
20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроект про фінансову та військову допомогу Україні. Його підтримали 310 законодавців, "проти" висловилися 112. Тепер документ мають схвалити у Сенаті.
Відомо, що на підтримку України з американського бюджету виділять понад 60 млрд доларів. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що 49,9 млрд доларів з цієї суми буде спрямовано на оборонні видатки.