Унаслідок російської атаки у столиці України пошкоджено багатоповерхівку.

Російські окупанти з вечора 16 жовтня і у ніч на 17 число атакували Київ ударними дронами, у Деснянському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

Унаслідок атаки на трьох поверхах пошкоджено скління вікон внутрішнє оздоблення кімнат, інформація про потерпілих не надходила, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"На Київ російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків. З вчорашнього вечора і протягом ночі повітряну тривогу у місті оголошували чотири рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години. Крім загрози БПЛА, одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї", - зазначи в КМВА.

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У відомстві додали, що усі ворожі безпілотники, які виявили біля Києва та над столицею, знищили українські захисники:

Точну кількість ліквідованих дронів назвуть Повітряні сили Збройних сил України.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що до відбиття нападу з повітря залучали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби. Було збито 31 ударний дрон супротивника у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях. 36 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії засобів РЕБ.

"У ніч на 13 жовтня... ворог задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області РФ та ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл., а також 68-ма ударними БПЛА (райони пусків: Курськ, Орел – РФ), - додали у Повітряних силах.

Важливі новини України про війну - що повідомлялося

Росіяни вже багато разів атакували Київ з повітря не лише дронами, а й різними типами ракет. Унаслідок ворожих ударів у столиці є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Нагадаємо, у липні ворог завдав масованого ракетного удару по столиці України й поцілив у дитячу лікарню "‎Охматдит"‎. Одна з будівель медзакладу серйозно пошкоджена. Лікарню не відремонтують у цьому році, її вирішили "законсервувати" на зиму.

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