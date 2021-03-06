Аварія сталася сьогодні біля міста Кашице.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родинам українців, які загинули внаслідок аварії автобуса біля польського міста Кашице.

Про це він написав у мікроблозі у Twitter.

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«Я глибоко засмучений новинами про жахливу аварію українського автобуса на дорозі А4 біля міста Кашице, внаслідок якої 6 людей втратили свої життя і декілька десятків травмувалися. Мої найщиріші співчуття родинам жертв і всім нашим українським друзям», - написав Дуда.

ДТП у Польщі: що відомо

Вранці, 6 березня, речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Серед загиблих – шестеро українців.

На момент трагедії в салоні перебувало 57 громадян України включно з двома водіями. Протягом першої години після аварії кількість потерпілих зросла до 41 людини.

На місці події працювали близько 100 рятувальників. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Станом на 10:00, за інформацією українських дипломатів, у лікарнях в Польщі перебувають 35 постраждалих, 5 з них – у вкрай важкому стані.

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Автор: Павло Степанець