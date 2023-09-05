Підозрювані зізналися, що використовували екскаватор, щоб пробити яму в стіні епохи Мін в провінції Шаньсі.

Дві людини були затримані після того, як за допомогою екскаватора вирили прохід у Великій Китайській стіні. Вони зізналися на допиті, що хотіли прокласти короткий шлях в стіні і скоротити час на дорогу, пише The Guardian.

Поліція в провінції Шаньсі знайшла їх, простеживши за залишеними технікою слідами, котра використовувалася для руйнування сегмента стіни - залишків величезної споруди, побудованої імператорами Китаю для стримування іноземних загарбників.

Будівництво Великої стіни, розділеної на ділянки загальною протяжністю в тисячі кілометрів, почалося в третьому столітті до нашої ери і тривало століттями. Постраждала ділянка розташована приблизно за шість годин на захід від центру Пекіна, датується китайською династією Мін, яка існувала з 14 по 17 століття.

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Повідомляється, що підозрювані завдали "незворотної шкоди" стіні епохи Мін, яка була описана як "відносно неушкоджена" ділянка, що має значну дослідницьку цінність.

Велика Китайська стіна - інші новини

Як повідомляв УНІАН, у провінції Шеньсі на північному заході Китаю виявили руїни середньовічного замку, який входив до системи фортифікацій Великої Китайської стіни.

Велика Китайська стіна має довжину 8851 км і 800 м і вважалася уособленням тиранів, а місцеві жителі мали можливість розбирати її по цеглинці для власних потреб. Тому нині велика частина цього архітектурної пам'ятки просто недоступна для туристів через свого аварійного стану, причиною якого також були й природні стихії.

Минулого року після землетрусу на північному заході Китаю обвалилася частина Великої стіни. Тоді впала двометрова ділянка стіни, побудована за часів династії Мін (1368-1644 років).

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