У ролику показана гра за фракцію Великий Катай.

Студія Creative Assembly і видавництво Sega поділилися новою геймплейною демонстрацією стратегії Total War: Warhammer III. Ролик включає управління фракцією Великий Катай і різноманітні битви.

Читайте такожСтудія Creative Assembly оголосила дату релізу очікуваної стратегії Total War: Warhammer IIIНа відео показано, скільки проблем необхідно вирішити при керівництві згаданою державою. Голові північних регіонів, Мяо Ін, Дракониці Бурі, доводиться постійно відбивати атаки сил Хаосу. Вони норовлять прорватися через Велику китайську стіну, яка тут називається Великою твердинею, і почати розоряти все на своєму шляху. Зовнішні загрози доповнюються внутрішніми — зрадами та інтригами. Мяо Ін доведеться придушувати бунти і стежити за лояльністю своїх підлеглих.

Свіжа геймплейна демонстрація також включає битви в режимі реального часу. У бою проти заколотників війська Великого Катаю перемогли завдяки атакам кінноти і обстрілу з дирижабля. А ось під час оборони Великої твердині від армій Хаосу потрібно мислити тактично і знаходити уразливості в стані ворога.

Що ще показали в ролику

Великому Катаю доведеться багато битися. Фракцію з усіх боків оточують вороги, тому розширення війська стане одним з першочергових завдань.

При управлінні державою важливо забезпечити безпеку Порохової дороги і в гармонії розвивати кожне поселення.

Для заробітку грошей можна відправляти каравани. Це ризикована затія, але вона часто себе виправдовує.

Total War: Warhammer III вийде 17 лютого 2022 року на ПК.

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