Трамп продовжує роботу над скороченням федеральних відомств. Це торкнулося і Центрального розвідувального управління.

ЦРУ - перше розвідувальне відомство, яке запропонувало своїм співробітникам залишити роботу й отримати компенсацію у вигляді близько восьми місяців зарплати та пільг у рамках прагнення президента США Дональда Трампа скоротити федеральний уряд.

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) запропонувало програму вихідної допомоги всьому своєму персоналу, що, за словами офіційних осіб, є спробою привести агентство у відповідність до пріоритетів президента Трампа, зокрема до боротьби з наркокартелями, пише The Wall Street Journal.

Агентство також заморожує найм нових працівників, яким уже було зроблено попередні пропозиції, заявив помічник директора ЦРУ Джона Реткліффа. Деякі пропозиції можуть бути відкликані, якщо кандидати не володіють необхідним досвідом для реалізації нових завдань агентства, зокрема пов'язаних із торговельною війною Трампа і протидією Китаю.

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ЗМІ пише, що інтерес до програми дострокового звільнення серед працівників державних структур виявився низьким. Багато хто не впевнений, чи зможуть вони влаштуватися на іншу роботу в період отримання виплат або повернутися на державну службу під час зміни адміністрації.

"Я не бачу жодних законних підстав для цієї пропозиції з боку президента", - заявив сенатор Тім Кейн від Демократичної партії від штату Вірджинія. За його словами, жоден із виборців не повідомив йому про намір скористатися пропозицією.

Представники адміністрації Трампа заявили, що пропозиція також слугує сигналом для співробітників, які не підтримують його курс, що їм слід шукати іншу роботу. Реткліфф, на слуханнях із затвердження своєї кандидатури, пообіцяв активізувати розвідувальні операції та таємні місії, назвавши наркокартелі та Китай ключовими противниками.

"Для відважних співробітників ЦРУ по всьому світу: якщо все це схоже на те, заради чого ви вступали на службу, то пристебніть ремені і готуйтеся змінювати світ. Якщо ні, то час шукати іншу роботу", - зазначив він.

Інші новини про США

Раніше УНІАН повідомляв, що США готові зайняти Газу і виселити звідти палестинців. "Ми проведемо там роботу: розмінуємо територію, проведемо вирівнювання території та знесення зруйнованих будівель. Створимо економічний розвиток і безмежну кількість робочих місць і житла для людей у регіоні", - поділився планами президент США.

Крім того, Україна активно працює над зустрічами між командами Зеленського і Трампа. За словами посла України в США, посольство має хороші контакти з держсекретарем Марком Рубіо і радником з нацбезпеки Майклом Волцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.

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