Ексконсультант Пентагону розвінчав міф про 'неминучу перемогу' Росії в Україні

Ці наративи не витримують перевірки реальністю.

Президент Росії Володимир Путін прославився своїми заявами про "неминучість" перемоги Росії на полі бою. Однак ці заяви не витримують перевірки реальністю. Про це пише ексконсультант Пентагону Рубен Ф. Джонсон у статті для порталу 19fortyfive.

"Хороша новина для України полягає в тому, що наративи Путіна є абсолютно помилковими і не витримують перевірки реальними фактами. Погана новина в тому, що, принаймні, стосовно Трампа, цей наратив працює", - зазначає аналітик.

Розвінчання головних міфів

1. Лінія фронту України знаходиться на межі краху і армія Путіна "в будь-який момент" досягне масштабного прориву.

Відео дня

Однак ніякого "краху" не відбувалося з початку війни, і, особливо з огляду на зниження здатності Путіна набирати нових солдатів, ніякого краху не передбачається, зазначає Джонсон.

2. Росія захопить території, на які претендує.

Як і в попередньому випадку, якщо цього досі не сталося, то цього ніколи не станеться, каже він.

3. Росія має людські та матеріальні ресурси, щоб вести війну нескінченно.

Це суперечить зростаючим повідомленням про те, що Росія втрачає більше солдатів на місяць, ніж може набрати поповнення. Більш того, втрати Росії на полі бою продовжують зростати.

4. Економічні можливості Росії дозволяють їй підтримувати "вічну війну".

Війна завдала економіці високих і постійно зростаючих збитків. У січні Росія підвищила ПДВ до 22 відсотків, щоб компенсувати рекордні військові витрати і падіння доходів від нафти і газу. У листопаді вона почала продавати золоті резерви, оскільки її суверенний фонд продовжував скорочуватися.

"Постійні обіцянки Путіна про швидку перемогу покликані підняти моральний дух всередині Росії, спробувати деморалізувати Україну і вплинути на громадську думку на Заході, особливо в Америці, щоб знизити підтримку Києва. Однак наявні на даний момент дані вказують на те, що Росія не здобуває швидкої або вирішальної перемоги, а веде дорогу війну на виснаження з мінімальними територіальними надбаннями", - зазначає експерт.

Статистичні дані та показники війни в Україні

Путін і його соратники ефективно маскують той факт, що, хоча російські війська часом досягають невеликих успіхів, вони просуваються буквально черепашачим темпом ціною величезних втрат.

"0,6% території України, захопленої Росією в 2025 році, значно нижче типових показників у будь-якій сучасній механізованій війні", - зазначає аналітик.

При цьому навіть якби російська армія змогла підтримувати нинішній темп, що малоймовірно, з огляду на проблеми з людськими ресурсами, Москві знадобився б час до серпня 2027 року, щоб захопити решту Донецької області, а потім до квітня 2029 року, щоб захопити решту частин Запоріжжя та Херсонської області.

"Захоплення всієї території України вимагатиме приблизно цілого століття війни. Навіть Путін не зміг би прожити так довго", – зазначає Джонсон.

Армія Путіна аж ніяк не є сучасною

Фактично, Росія більше не є самодостатньою практично в жодному аспекті своєї військової економіки. Війна знищила більшу частину сучасної техніки, що існувала в 2022 році, і Росія не в змозі її замінити, зазначає експерт. Це пов'язано з високою інфляцією і процентними ставками, які роблять оборонні підприємства нерентабельними, а також із зростаючим дефіцитом робочої сили, через який на заводах не вистачає персоналу, – все це через вартість війни.

Військові зусилля Росії підтримуються не її власною міццю і промисловим потенціалом, а підтримкою Ірану, Північної Кореї та Китаю. Їхня допомога – єдина причина, через яку російські військові зусилля досі не зазнали краху.

Війна в Україні

Раніше німецька експертка Ханна Нотте зазначила, що атака США та Ізраїлю на Іран навряд чи істотно вплине на здатність Росії вести війну проти України, більше того, може навіть посилити позиції Кремля.

Тим часом президент Володимир Зеленський відреагував на появу в західних ЗМІ інформації про те, що Росія може вийти з переговорного процесу, якщо Україна не віддасть їй Донбас, заявивши, що у нашої країни є "план Б" на цей випадок.

Вас також можуть зацікавити новини: