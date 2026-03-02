Іран атакував британську авіабазу на Кіпрі та базу США в Туреччині, - ЗМІ

Авіабазу в Лімасолі атакував, імовірно, "Шахед".

На Кіпрі була атакована авіабаза військово-повітряних сил Великої Британії. Її атакували іранські безпілотники.

Як зазначило видання Daily Mail, це сталося незабаром після того, як британський прем'єр-міністр Кір Стармер дозволив США наносити "оборонні" удари по іранських ракетних об'єктах з цієї бази.

Близько опівночі на авіабазі в Лімасолі пролунав вибух і оголосили "загрозу безпеці", повідомило видання. Військовим наказали негайно повернутися до своїх будинків і сховатися, а також чекати подальших вказівок.

Відео дня

За інформацією Cyprus Mail, британську авіабазу атакував іранський безпілотник. За непідтвердженими даними, це міг бути Shahed 136.

Міноборони Великобританії підтвердило, що авіабаза на Кіпрі зазнала удару безпілотника. Через це було оголошено про запобіжні заходи на об'єкті.

Як стало відомо Бі-бі-сі, в результаті передбачуваного удару ніхто не постраждав.

Крім Кіпру, Іран атакував американську базу Інджирлік у Туреччині. Про це повідомили турецькі ЗМІ, однак підтвердження поки немає.

Ситуація навколо Ірану

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, в результаті чого було знищено практично все керівництво країни. Президент США заявив, що удари були завдані, щоб домогтися від Ірану переговорів щодо його ядерної програми.

Сьогодні залишки іранської влади заявили, що їхня країна не має наміру вести переговори з Вашингтоном. Таку заяву зробив глава Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Лариджані.

Вас також можуть зацікавити новини: