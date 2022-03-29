За словами експерта, Росія набагато більше залежить від ринку збуту енергоносіїв, ніж інші країни.

Російські контрсанкції можуть бути набагато ефективнішими для руйнування російської економіки, ніж санкції, які вводить Європа.

Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія набагато більше залежить від ринку збуту енергоносіїв, ніж інші країни.

"Дійсно, це може коштувати (європейським країнам – УНІАН) певного відсотка зростання ВВП. Але для Росії це набагато болючіше. І мені дуже подобається, як Росія ескалює в цьому питанні, тому що європейці дуже довго не наважувалися і не можуть досі наважитись на ембарго. Це те, що просить Україна і США. За них це роблять росіяни, і вкотре ми бачимо, що російські контрсанкції можуть бути набагато ефективнішими для руйнування російської економіки, ніж навіть санкції, які вводить Європа", - сказав Фурса.

Він зазначив, що якщо Росія зупинить постачання енергоносіїв, то для Європи це буде коштувати певних незручностей, а Росію позбавить левової частки експортної виручки, яку вона зараз має.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із запровадженням санкцій в Росії зривається виконання оборонного замовлення.

Вас також можуть зацікавити новини: