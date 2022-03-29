Російські контрсанкції можуть бути набагато ефективнішими для руйнування російської економіки, ніж санкції, які вводить Європа.
Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі телемарафону.
За його словами, Росія набагато більше залежить від ринку збуту енергоносіїв, ніж інші країни.
"Дійсно, це може коштувати (європейським країнам – УНІАН) певного відсотка зростання ВВП. Але для Росії це набагато болючіше. І мені дуже подобається, як Росія ескалює в цьому питанні, тому що європейці дуже довго не наважувалися і не можуть досі наважитись на ембарго. Це те, що просить Україна і США. За них це роблять росіяни, і вкотре ми бачимо, що російські контрсанкції можуть бути набагато ефективнішими для руйнування російської економіки, ніж навіть санкції, які вводить Європа", - сказав Фурса.
Він зазначив, що якщо Росія зупинить постачання енергоносіїв, то для Європи це буде коштувати певних незручностей, а Росію позбавить левової частки експортної виручки, яку вона зараз має.
Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із запровадженням санкцій в Росії зривається виконання оборонного замовлення.