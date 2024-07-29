Ізраїльський міністр порівняв турецького президента з диктатором Саддамом Хусейном.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Туреччини виступило із заявою у відповідь на порівняння президента країни Реджепа Таїпа Ердогана з іракським диктатором Саддамом Хусейном, яке навів міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

"Яким був кінець геноциду Гітлера, таким же буде і кінець геноциду Нетаньяху. Точно так само, як нацисти були притягнуті до відповідальності, ті, хто намагався знищити палестинців, також будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві МЗС, передає CNN Turk.

У турецькому МЗС переконані, що світова спільнота підтримає палестинців і їх не буде знищено.

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Припирання Ізраїлю і Туреччини

Анкара звинувачує Ізраїль у геноциді палестинського народу. Країна припинила торговельні відносини з Ізраїлем, а також виступила проти співпраці НАТО з цією країною. Наприкінці 2023 року Ердоган порівняв ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу з Гітлером, а країни Заходу, що підтримують Ізраїль, назвав співучасниками воєнних злочинів.

А 28 липня президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина здатна здійснити вторгнення в Ізраїль.

Сьогодні ж з'явилася заява міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца, в якій він порівняв Ердогана з колишнім іракським диктатором Саддамом Хусейном і нагадав, яким був його кінець.

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