Морозиво під маркою Eskimo випускається у Фінляндії вже понад півстоліття.

Під тиском руху Black Lives Matter у Фінляндії вирішили перейменувати морозиво ескімо.

Про це повідомляє Yle.

Як повідомляється, вже наступного року морозиво Pingviini Eskimo отримає нову назву. Класичне морозиво на паличці буде називатися Puikko. Це слово означає як паличку, на якій тримається морозиво, так і саме морозиво на паличці.

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У компанії-виробнику розповіли, що замислювалися над зміною назви вже давно, в основному через відгуки споживачів.

"Хоча у фінській мові слово eskimo і не є образливим, все одно мова йде про групу людей, у яких є право самим визначати, як вони хочуть називатися. Більшість представників корінних народів Гренландії та Канади віддають перевагу іншим термінам, і ми поважаємо їх бажання", - заявили виробники.

Відзначимо, що морозиво під брендом Eskimo стало випускатися у Фінляндії в 1968 році.

Рух Black Lives Matter: що про нього відомо

Рух Black Lives Matter, який з'явився після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцейськими.

У зв'язку з подією, по всій Америці прокотилася хвиля протестів. Наприклад, в американському місті Портленд протестувальники осквернили, а потім повалили пам'ятник першому президенту і одному із засновників США Джорджу Вашингтону.

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Автор: УНІАН