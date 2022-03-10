Це стосується, перш за все, нових віз на період, поки не буде припинена військова діяльність Росії в Україні.

Естонська влада оголосила про тимчасове припинення видачі туристичних віз громадянам Російської Федерації.

Як повідомляє ERR, з відповідною заявою на прес-конференції за підсумками засідання уряду в четвер виступила міністр закордонних справ Ева-Марія Лійметс.

За її словами, Естонія призупиняє видачу віз громадянам Росії, за винятком віз для відвідування родичів.

"Сьогодні в наших планах тимчасове призупинення видачі віз категорій C і D громадянам Російської Федерації. Це стосується, перш за все, нових віз на період, поки не буде припинена військова діяльність Росії в Україні. До того ж, зараз з технічної точки зору неможливо отримувати держмито, тому ми фізично не можемо обробляти нові запити. Йдеться про прийом заяв на отримання візи у всіх розташованих на території Росії представництвах, консульствах і пунктах обслуговування", - розповіла міністр.

"Однак винятки все ж таки є. Ми продовжимо приймати заяви на отримання візи від тих росіян, у яких на території Естонії проживають родичі, від тих, хто має гуманітарні причини, а також від тих, хто відвідують хворих родичів і проходять в нашій країні лікування. Тож, видача віз з метою отримання лікувальних процедур в естонських СПА-центрах або інших туристичних цілях — тимчасово припинена", - додала Лійметс.

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