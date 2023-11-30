Прем'єр Словаччини також проведе зустріч з послом США.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відмовився від допомоги Україні, має намір зустрітися з послом Російської Федерації Ігорем Братчиковим. Він стане першим європейським політиком, хто проведе офіційну зустріч з дипломатом РФ такого рангу.

На зустріч з Фіцо також прибуде посол США Гаутам Рана.

"Я зустрінуся з американським і російським послами з поваги до кожного з них, тому що не ношу чорно-білі окуляри і я відкидаю політику єдиної політичної думки", – заявив у Facebook словацький прем'єр.

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Варто зазначити, що після 24 лютого 2022 року з російськими послами зустрічалися лише представники Міністерств закордонних справ.

Роберт Фіцо на посаді прем'єра Словаччини - головні новини

У жовтні після перемоги на виборах у Словаччині опозиційної партії її лідер Роберт Фіцо отримав пост прем'єр-міністра країни. Він відкрито виступає проти підтримки України у війні з Росією і згорнув всі програми допомоги, аргументувавши це тим, що краще 10 років обговорювати мир, ніж воювати.

Крім того, політик назвав найбільшу війну в Європі за останні 70 років "замороженим конфліктом".

За інформацією ЗМІ, новий прем'єр Словаччини також встиг зіпсувати відносини з владою Чехії.

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