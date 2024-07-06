Фіцо заявив, що приєднався б до Орбана, якби здоров'я йому дозволило.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вперше з'явився на публіці після замаху в травні. Як пише Teraz.sk, у своїй промові він "висловив захоплення" візитом прем'єр-міністра Орбана до Володимира Путіна і заявив, що долучився б до поїздок до Києва та Москви, якби здоров'я дозволяло.

"Я хочу висловити своє захоплення прем'єр-міністру Угорщини за те, що він без вагань поїхав до Києва і Москви... Якби мій стан здоров'я дозволяв мені виїхати, я б із задоволенням приєднався до нього", - заявив Фіцо у своєму виступі з нагоди Дня святих Кирила і Мефодія, державного свята в Словаччині.

Фіцо також повторив заклик до мирних переговорів між Україною та Росією.

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"Недостатньо, повторюю, недостатньо мирних переговорів, мирних ініціатив", - сказав Фіцо.

Візит Орбана до Москви зіткнувся з критикою в Європі

Так, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас впевнена, що Орбан використовує своє головування в Євросоюзі для того, щоб посіяти плутанину. Депутат Бундестагу Міхаель Рот закликав Угорщину піти з посади країни, яка головує в ЄС. Також цей візит розкритикував і канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявивши, що Європейську Раду з питань зовнішньої політики представлятиме Шарль Мішель.

У Білому домі також засудили візит Орбана, заявивши, що заявивши, він не зробить нічого, щоб покласти край війні.

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