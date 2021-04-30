Відносини Москви з колишніми сателітами СРСР розпадаються на тлі того, як обмін дипломатичними ударами продовжується.

Будівля посольства Чехії в центрі столиці Росії була збудована в 1950-х роках як пам'ятник братнім відносинам між Москвою і Прагою. Величезна й імпозантна будівля призначалася для роботи великої кількості людей.

Сьогодні ж тут працює лише п'ять акредитованих дипломатів. Тож кожен з них може зайняти цілих три поверхи комплексу, - пише Financial Times.

Читайте такожКраїни Балтії виженуть російських дипломатів на знак підтримки ЧехіїПерсонал чеського посольства став найбільшою жертвою дипломатичної війни, яка триває між Росією й західними країнами вже два тижні. За цей час обидві сторони вислали 152 працівників російських посольств або іноземних представництв в Москві втратили свої акредитації. Здебільшого російських дипломатів виганяли країни Східної Європи, які мали історичні зв'язки з Росією: від країн Балтії до Болгарії. Це викриває тяжке становище відносин регіону з Москвою, а також те, наскільки тяжко буде їх відбудувати тим дипломатам, які лишилися.

"Це не буря в ложці. Ми спостерігаємо кінець ери російської присутності в її колишніх радянських сателітах. Дестиліттями і навіть після Холодної війни Москва користувалася великою присутністю і впливом на ці країни завдяки спадщині Варшавського договору. Це сильно підриває російські відносини в регіоні. Втрата дуже велика", - сказав науковий співробітник Московського центру Карнегі Максим Саморуков.

Більшість дипломатів вислали після 15 квітня, коли Прага звинуватила російських шпигунів в організації вибуху на чеському складі зброї в 2014 році. Тоді загинули двоє людей. Після цього чеський уряд відправив додому 18 російських дипломатів, у Москва - 20 чеських у відповідь. Тоді чеська сторона вислала ще 63 росіян, вимагаючи, що кількість персоналу в дипломатичних преставництвах обох країн була однаковою.

На знак солідарності з Чехією інші країни, такі як Литва і Словаччина, теж вигнала російських дипломатів, на що Москва відплатила тією ж монетою. Болгарія ж скоротила кількість працівників російського посолтства після з'ясування причетності Москви до вибухів на складах зброї в країні. Окрім того, США і Росія вислали по 10 дипломатів один одного в рамках обміну санкціями.

Видання пише, що найбільше вплив такої дипломатичної війни буде відчутним в Центральній і Східній Європі. Колишні країни СРСР, такі як Латвія, Естонія, Литва й Україна, а також екс-країни Варшавського договору, такі як Польща, Чехія й Болгарія, розглядалися Москвою як важливі європейські партнери пісдя 1991 року.

Читайте такожКраїни ЄС обговорюють "вигнання" ще більшої кількості російських дипломатів - ЗМІНавіть після того, як багато з них приєдналися до ЄС і НАТО, сильні енергетичні зв'язки у вигляді газопроводів й довгострокових угод про постачання газу й нафти збереглися. Крім того, країни обмінювалися промисловими інвестиціями. А велика присутність російських емігрантів у цих країнах означала надзвичайно великий вплив Росії. Але Москва почала швидко втрачати його після російського вторгнення в Грузію у 2008 році, а також анексії Криму в 2014-му. Нова дипломатична війна свідчить, що жодна зі сторін не розраховує на розворот цієї тенденції.

Аналітик з питань Центральної й Східної Європи в компанії Teneo Андріус Турса сказав, що нове потрясіння "зламає репутацію Росії" в регіоні.

"Це може призвести до того, що уряди в ще більше уріжують свою співпрацю з Росією у стратегічних секторах й чутливих з точки зору безпеки сферах", - сказав він.

Цього тижня державне телебачення Росії показало список з 9 країн, які Москва тепер вважає "ворожими". На додачу до США і Великої Британії решта були колишніми або країнами Варшавського пакту, або в минулому входили в СРСР.

Читайте такожThe Telegraph: Європа ніяк не зрозуміє, що вона вже на війні з РосієюЗ часів Варшавського пакту, російські посольства в таких містах, як Варшава і Прага, були велетенськими палацами. Вони були в рази більшні, ніж місцеві урядові будівлі. До цього часу російське посольство в столиції Черхії було найбільшою закордонною місією в місті за кількістю персоналу. І чеська розвідка вже давно говорить, що за російським посольством ховається величезна шпигунська мережа.

"Чеська дипломатія, і, якщо говорити чесно, весь європейський і трансатлантичний простір завжди нервували через кількість російських дипломатів у Празі. І тепер з'явилася нагода їх позбутися. За останні три тижні з Росії зірвали маску. Прийняті рішення розчистять дипломатичні відносини. І я не бачу життєздатного порядку денного для того, щоб можна було рухатися вперед", - сказав президент Global Arena Research Institute Міхал Коран.

Чеські звинувачення на адресу РФ

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив про обґрунтовані підозри в причетності російських спецслужб до вибухів складів боєприпасів в Чехії в 2014 році.

Міністерство закордонних справ Чехії висилає з країни 18 російських дипломатів. За інформацією МЗС, 18 дипломатів РФ були ідентифіковані як співробітники російських спецслужб.

У відповідь міністерство закордонних справ Росії оголосило 20 співробітників Посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Після цього Чехія вирішила зрівняти кількість співробітників російського посольства у Празі з кількістю співробітників чеського посольства у Москві. Це означає, що з країни вишлють ще близько 70 співробітників російського диппредставництва.

Водночас чеська поліція оголосила про розшук двох російських громадян, які використовували паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова під час відвідування 11-16 жовтня 2014 року Праги і Злінського краю.

За даними чеських ЗМІ, вибух на складах боєприпасів в чеському комплексі Врбетіце в 2014 році найімовірніше був влаштований російськими агентами, щоб зірвати поставки зброї. Зокрема - для силових підрозділів України.

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Переклад: Лесь Димань