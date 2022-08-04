Перед мерією і в порту міста також піднімають український прапор.

У фінському місті Лаппеенранта, розташованому недалеко від російського кордону, з 5 серпня будуть щодня вмикати гімн України.

Про це повідомив мер міста Кіммо Ярва, пише Yle.

Гімн гратиме з даху міського театру в торговому центрі Iso-Kristiina о 19:30.

"Я вважаю, що національний гімн створює відчуття єдності і об'єднує українців, які тут живуть, а також інших жителів Лаппеенранта", - пояснив це рішення Ярва.

Також перед мерією і в порту міста тепер піднімають прапор України.

Видання відзначає, що в сусідньому місті Іматра український гімн вмикають з кінця липня.

Нагадаємо, що раніше парламент Фінляндії затвердив законопроект, який дозволить звести загородження на кордоні з Росією. Зараз вона позначена тільки знаками і пластиковими смугами в лісовій зоні.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО. Посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори, але Туреччина заблокувала цей процес.

На саміті НАТО їх офіційно запросили приєднатися до військово-політичного блоку. Перед цим між скандинавськими країнами і Туреччиною було підписано меморандум, що зобов'язує надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеці.

Спочатку в Росії погрожували Фінляндії і Швеції через їх наміри вступити в НАТО, проте вже в кінці червня російський диктатор Путін заявив, що "вони можуть приєднатися до чого завгодно".

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